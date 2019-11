Macaraua prabusita pe o strada din Capitala: Procurorii au deschis un dosar de vatamare corporala din culpa

Accidentul care a avut loc in Capitala dupa ce un segment dintr-o macara a cazut peste un autoturism aflat in mers, fiind inregistrate 4 victime, dintre care una a fost dusa la spital in stare de inconstienta si intubata, este cercetata de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, vizate fiind infractiunile de vatamare corporala din culpa, distrugere, neluarea si respectiv nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca.