Macedonia de Nord este a patra tara europeana care va reglementa utilizarea trotinetelor electrice

Macedonia de Nord va deveni în curând cea de-a patra ţară europeană care va reglementa prin lege utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice, informează duminică agenţia de presă MIA potrivit Agerpres.

Popularitatea trotinetelor electrice, rezultat al modificărilor revoluţionare apărute în domeniul mijloacelor de transport pe plan global, are un impact major şi în Macedonia de Nord. Tot mai multe persoane din Skopje şi din jurul capitalei acestui stat şi-au înlocuit automobilele cu acest nou mijloc de transport.Există mai multe motive care pot să explice situaţia actuală: trotinetele electrice sunt mai economice, practice, uşor de folosit în trafic şi, desigur, au un impact major asupra reducerii poluării mediului, o problemă serioasă în această ţară.Municipalitatea din Skopje a oferit subvenţii pentru achiziţionarea acestor vehicule, furnizând astfel rezidenţilor o motivaţie suplimentară pentru a le cumpăra. Totuşi, deşi autorităţile municipale au oferit astfel de subvenţii, ele nu erau incluse în legislaţia naţională. Trotinetele electrice, un nou mijloc de transport, nu erau definite în nicio lege, fapt care periclitează siguranţa participanţilor în trafic.Situaţia s-a schimbat recentUn proiect care amendează existenta Lege a Siguranţei Traficului Rutier, ce este analizat în această perioadă în Parlament, se va concentra pe utilizarea acestor mijloace de transport.Oliver Spasovski, ministrul de Interne, a anunţat că noua lege va fi similară celei care reglementează circulaţia bicicletelor.Toni Angelovski, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, a declarat că experienţele din mai multe ţări europene au fost luate în considerare pentru a reglementa participarea trotinetelor electrice în traficul rutier din Macedonia de Nord, iar guvernul local a ţinut cont şi de opiniile unor experţi.Potrivit spuselor sale, modificările legislative, ce urmează să fie implementate în curând, vor reglementa participarea trotinetelor electrice în trafic pentru a creşte atât siguranţa utilizatorilor lor, cât şi siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.Cască, veste reflectorizante, viteză maximală de 25 km/hAmendamentele propuse Legii pentru Siguranţa Traficului Rutier stipulează obligativitatea de a purta o cască de protecţie, dar şi o vestă reflectorizantă, inclusiv în timpul zilei.Fiecare utilizator poate să conducă trotinete electrice pe pistele de biciclete cu o viteză maximală de 25 de kilometri pe oră, a explicat Angelovski, adăugând că aceste vehicule pot circula pe aleile pietonale acolo unde nu există piste pentru biciclete, cu o viteză maximală de 6 kilometri pe oră.Persoanele cu vârste sub 14 ani nu au dreptul de a conduce trotinete electrice.Noua Lege a Siguranţei Traficului Rutier stipulează că dacă doi sau mai mulţi utilizatori ai acestor vehicule se deplasează împreună, ei trebuie să circule în linie. Orice utilizator trebuie să îşi conducă bicicleta electrică într-o manieră care să nu reducă stabilitatea vehiculului şi nici să îi obstrucţioneze pe ceilalţi participanţi la trafic. De asemenea, ei nu trebuie să îşi ia mâinile de pe mânerul de ghidaj, nu trebuie să se agaţe de alte vehicule şi nu trebuie să transporte obiecte.Mai mult, posesorii de trotinete electrice nu trebuie să transporte alte persoane în timp ce conduc acest vehicul, care trebuie să fie echipat cu un far alb în partea frontală şi cu un far roşu în partea din spate.Dejan Andonovic de la Consiliul Republican pentru Siguranţa Traficului Rutier (RCRTS) a declarat pentru agenţia de presă MIA că deşi Uniunea Europeană nu dispune de o legislaţie unitară în privinţa trotinetelor electrice, cele mai multe ţări europene şi-au implementat sau urmează să îşi implementeze legi proprii în acest domeniu. Potrivit lui Dejan Andonovic, Macedonia de Nord s-a inspirat din legislaţiile existente în Franţa, Marea Britanie şi Serbia pentru a reglementa utilizarea acestor mijloace de transport.Amenzi mai mari dacă legea este încălcatăOrice persoană care va încălca noua lege va trebui să plătească amenzi cuprinse între 50 şi 120 de euro, în funcţie de gravitatea infracţiunii comise.Toni Angelovski a precizat că au fost avute în vedere mai multe tipuri de infracţiuni, inclusiv depăşirea vitezei legale şi nerespectarea vârstei minime pentru utilizarea trotinetelor electrice. De asemenea, amenzile prevăzute nu reprezintă doar un mijloc de pedepsire a persoanelor care încalcă legea, ci şi o măsură preventivă pentru stoparea acestor infracţiuni în viitor.Potrivit datelor guvernamentale, cei mai mulţi utilizatori de trotinete electrice sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani.Referindu-se la accidentele de trafic, Angelovski a spus că numărul acestora nu a fost foarte mare în Skopje. Totuşi, în urma unui astfel de accident, utilizatorul unei trotinete electrice a suferit răni grave.Totodată, au fost raportate şapte incidente rutiere cauzate de sistemele de iluminat ale acestor mijloace de transport.