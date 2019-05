MACEL Dacian Cioloș trage din toate pozițiile in Klaus Iohannis, pe tema desemnarii Vioricai Dancila: 'Știu ce ii poate capul'

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat că, în cazul în care ar fi fost în locul președintelui Klaus Iohannis nu ar fi numit-o premier pe Viorica Dăncilă, deoarece o cunoaște pe aceasta de când era în Parlamentul European și știe „ce îi poate capul”.

„Nu, eu nu aș fi desemnat-o. Nu, pentru că o cunosc pe doamna Dăncilă de când era în PE și știu ce îi poate capul. Eu de pe margine vă spun că nu aș fi desemnat-o. Dar președintele probabil a desemnat-o după datele pe care le avea pe masă și strategia pe care o avea. Dovedește și acum că nu e un premier bun”,a afirmat Dacian Cioloș, miercuri seară, la Realitatea TV.

Acesta a adăugat că vorbește frecvent cu șeful statului și la ultima convorbire pe care a avut-o cu acest au vorbit despre strategia la referendum. Cioloș a mai spus că a vorbit, miercuri, cu Ludovic Orban despre coordonarea campaniei nu numai pentru alegerile europarlamentare, ci și pentru referendum.

„Eu am convorbiri telefonice cu președintele frecvent. A fost o convorbire privată și nu am de gând să dau detalii despre asta. Am discutat despre referendum și despre felul cum putem să promovăm referendumul. Da, am avut o discuție inclusiv cu Ludovic Orban pe subiectul acesta astăzi că imediat în perioada următoare e bine să ne coordonăm campania, nu doar pentru alegerile europarlamentare, ci și pentru referendum. Votul pentru referendum e important”, a conchis Cioloș.

Fostul prim-ministru tehnocrat Dacian Cioloș a declarat, duminică la Timișoara, că USR-PLUS propune modificarea Constituției, în sensul în care președintele României să își asume deciziile luate, precizând că dacă nominalizezi în fruntea Guvernului toate marionetele lui Liviu Dragnea, atunci trebuie să îți asumi responsabilitatea. Liderul PLUS a spus că în viitoarea Constituție ar trebui să fie stipulat și ca Parlamentul să fie dizolvat, dacă eșuează un referendum de suspendare a șefului statului.

