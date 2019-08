Macel intr-o familie de afaceristi din Iasi! Rude lasate cu ochii-n soare, dupa o vanzare facuta pe sest. Este implicat si un IT-ist

Sebastian Gabor si Florentin Gabor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O familie din Iasi, care a reusit sa puna mana pe suprafete importante de teren in judetul Iasi, nu are liniste • Patru dintre mostenitori i-au lasat pe dinafara pe alti doi • Au vandut terenuri, dar i-au sarit la plata pe ceilalti mostenitori • Tinerii s-au prins de manevra si si-au cerut dreptatea in instanta, si au castigat • Vor sa recupereze cateva zeci de mii de euro, cheltuielile de judecata si de executare • Executorul judecatoresc scoate la licitatie un teren in comuna Barnova, ce are o valoare de peste 400.000 euro • Unul dintre cei care trebuie sa plateasca este un tanar ce activeaza in sectorul IT Dupa ce au intrat in posesia u ...