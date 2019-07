MACEL intre foștii 'baroni din Sud': Țuțuianu s-a detonat și face dezvaluiri despre Niculae Badalau

În lumea politică Niculae Bădălău, Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu erau cunoscuți drept ”garda pretoriană a baronilor din Sud”. Cu ajutorul acestora a câștigat Liviu Dragnea șefia PSD și ulterior două rânduri de alegeri. Ulterior, relațiile s-au deteriorat, iar Adrian Țuțuianu a părăsit barca PSD.

Din Pro România, Țuțuianu începe seria dezvăluirilor și relatează culisele celebrului puci împotriva lui Liviu Dragnea, oferind detalii despre scrisoarea prin care i se cerea demisia acestuia. Țuțuianu explică faptul că Niculae Bădălău a fost cel care a venit cu primul draft al scrisorii și cerea demisia lui Dragnea, dar ulterior acesta a fost ”răzgândit” în cadrul unor negocieri nocturne pe care le-a avut chiar cu Liviu Dragnea.

”Am să vă spun o chestiune de detaliu: scrisoarea publică a fost redactată după ce ne-am consultat cei care am semnat-o, vreo 24 de persoane, în cercuri mai largi sau mai restrânse, după cum au fost împrejurările de fiecare dată. Primul om care a venit cu un draft de scrisoare pe jumătate de pagină a fost Niculae Bădălău, care spunea, la punctul 1: Liviu Dragnea să plece de le șefia partidului și de la șefia Camerei Deputaților.

Dl Bădălău este un fel de titirez al cuvântului. Nu mai știi ce spune, când spune… Și vreau să-i transmit că PSD este astăzi unde este și din cauza lașității și lipsei lui de caracter și că nu toți am fost precum domnia-sa. Am fost oameni care am avut curajul să spunem ce aveam de spus și pentru asta am fost executați. Am fost executați și din cauza lașilor ca Niculae Bădălău. Am fost oameni care ne-am păstrat cuvântul și coloana vertebrală și am fost oameni care au refuzat să fie cumpărați de Liviu Dragnea cu „privilegiile” de care vorbește astăzi Niculae Bădălău. Care a fost prețul trădării sale? Postul de ministru al Economiei.

Așa că eu cred că dl Bădălău trebuie să ne scutească de analizele domniei-sale și nu e cazul să facă acum pe doctrinarul Stângii. Dacă asemenea personaje rămân în fruntea PSD, acesta nu are nicio șansă să revină vreodată în prim-planul vieții politice naționale.”, a spus Adrian Țuțuianu, pentru Politicabroastei.