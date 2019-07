Macron, huiduit pe Champs-Élysées, inainte sa treaca in revista trupele, de Ziua Nationala a Frantei - VIDEO

macron 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emmanuel Macron a fost fluierat la parada care are loc de Ziua Nationala a Frantei, pe celebrul bulevard Champs Elysee. Din cate se pare, a fost o zona in care s-au infiltrat mai multi contestatari ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Imediat dupa startul paradei, fundalul sunor a inceput sa fie dominat de fluieraturi la adresa presedintelui Frantei. Acestea au durat timp de aproximativ un minut, pana ce Macon a depasit respectiva zona in autovehiculul cu care saluta oamenii stransi la parada. Donald Trump, discutie cu Emmanuel Macron despre programul nuclear iranian Peste 4.000 de militari participa la parada care va avea loc duminica la Paris sub semnul cooperarii militare europene. Cele zece s ...