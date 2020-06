Macron: NATO, ]n moarte cerebrala dupa incidentele din Mediterana cu nave turcești banuite ca transporta armament

Recentele incidente navale care au opus Franţa şi Turcia în Mediterana, obiect al unei anchete a Alianţei Nord-Atlantice, constituie “una dintre cele mai frumoase demonstraţii” a faptului că NATO este “în moarte cerebrală”, potrivit AFP, știer preluată de Agerpres. “Vă trimit la declaraţiile mele de la sfârşitul anului trecut cu privire la moartea cerebrală a […] The post Macron: NATO, ]n moarte cerebrală după incidentele din Mediterană cu nave turcești bănuite că transportă armament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.