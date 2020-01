Madalin Ionescu a avut prima reactie, dupa ce sotia lui a izbucnit in lacrimi la Survivor Romania. „E inimaginabil cat de mult poate sa doara”

Madalin Ionescu a postat un mesaj dur, dupa ce sotia lui a izbucnit in lacrimi, inca din prima editie Survivor Romania. Se pare ca fostei prezentatoare tv ii este foarte greu fara familia ei.

Chiar daca pare puternica si a marturisit ca vrea sa isi testeze limitele, Cristina Siscanu suporta cu greu distanta si dorul de familia ei.

“Eu deja cred ca sunt printre primii care se trezesc. Ma chinuie foarte tare si dorul de casa, mi-a foarte dor de cea mica… Mi se pare ca nu mai rezist fara ea. De fiecare data… deci, pe tot parcursul zilei, pentru ca avem foarte multe de facut, incerc sa ma abtin, dar mi-e foarte dor de Petra si de Madalin.

Noi tot timpul am fost impreuna, nu am stat despartiti atat de mult timp si cand imi dau seama ca au trecut doar cateva zile si ca mai trebuie sa stau foarte mult. Nici nu stiu cum reactioneaza. Eu, nefiind langa ea, nu stiu daca plange dupa mine si lucrul asta ma omoara. Nu vreau sa sufere deloc”, a marturisit Cristina Siscanu in cadrul editiei de la “Survivor Romania”, difuzata la Kanal D.

Inainte de a treia zi a competitiei din Republica Dominicana, Madalin Ionescu a facut publice declaratii neasteptate.

“E inimaginabil cat de mult poate sa doara incapacitatea de a comunica cu cei dragi. Cum sa-i spun sotiei mele ca Petra e bine? E aproape paralizanta aceasta neputinta de a sterge lacrimile persoanei iubite, de a o mangaia, de a-i conferi alinare. Stiu… Unii vor spune: Cine a pus-o?

Altii, asa cum am vazut, se gandesc ca a facut acest pas pentru bani si ca trebuie sa suporte daca a intrat in joc. Nu! Nu a facut-o pentru bani. Am spus-o.

Multumim Lui Dumnezeu, avem cu ce trai. Putea sa stea langa noi, acasa, fara probleme. Cristina nu si-a propus sa castige marele premiu, ci sa-si testeze limitele.

Mai sunt si alte ratiuni, altele decat cele financiare despre care nu pot vorbi in locul ei. Indiferent de motive, imposibilitatea de a fi langa ea cand plange, ma tulbura enorm. Atat ! •survivorromania.oficial •kanald” este mesajul scris de Madalin Ionescu pe contul oficial de Instagram al Cristinei Siscanu.

