Madalin Ionescu, batut?! Și-a speriat fanii cu aceasta fotografie: „Am ramas șocat cand m-am vazut in oglinda”

madalin ionescu

Mădălin Ionescu a publicat pe pagina lui de Instagram o fotografie care i-a făcut pe fani să creadă că a fost bătut crunt.

Mădălin Ionescu a publicat pe pagina lui de Instagram o fotografie care i-a șocat pe fani. Celebrul fost prezentator de televiziune și-a făcut un selfie și pare că a încasat zeci de pumni în față, după cum a recunoscut chiar el.

De fapt, fetița lui și a Cristinei Șișcanu, Petra, a dat iama prin fardurile mamei. „Da... nasol! Știu! Eu sunt ăsta... Zici ca am fost bătut o săptămână. Am rămas șocat cand m-am văzut in oglindă. Persoana care m-a desfigurat este ... Petra. Da... E in faza “make-up artist “. Machiaj profesionist, ce sa mai vorbim?!”, a scris Mădălin Ionescu pe pagina lui de Instagram, în dreptul fotografiei.

Cum au reacționat fanii lui Mădălin Ionescu la vederea imaginii

Fanii lui Mădălin Ionescu s-au amuzat pe seama imaginii, când și-au dat seama că nu este ceea ce pare. Cu toții au crezut că fostul prezentator a fost implicat într-o altercație sau într-un accident.

„Pfff... Foarte reusit make-up! Chiar ne-a speriat Petra ”, „Doamne, chiar am crezut ca esti batut...:)))), „Hai că ne-ai speriat de-a binelea!”, „Mamaaaa... Și eu care credeam că ai fost bătut ”, sunt câteva dintre mesajele pe care urmăritorii lui Mădălin Ionescu le-au lăsat în dreptul fotografiei.

