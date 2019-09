Madalin Ionescu, mesaj impresionant pe Facebook: ”Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viata mea de tata”

Madalin Ionescu a postat pe Facebook un mesaj cutremurator: ”Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viata mea de tata”

”Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viata mea de tata! De asta scriu la ora asta ... Nu o sa dau detalii si nu imi cereti, va rog ! Ii cer iertare si Cristinei ca am asternut aceste randuri, dar consumul sufletesc a fost urias ! As fi avut atat de multa nevoie de o noapte lina , insa nu a fost sa fie ! Ma asteapta azi provocari profesionale extreme, dar mintea mea nu rezoneaza in acest moment decat cu ideea sigurantei si sanatatii copiilor mei...

Nimic nu poate fi mai important decat aceasta dorinta. Acum suntem mai bine, bine chiar ... Sper sa pot dormi si azi sa reusesc tot ce imi propusesem, tot ce trebuia sa realizez ... Ii rog pe partenerii mei sa ma inteleaga daca nu voi fi atat de fresh pe cat mi-as dorit ...

Un geniu ramane, insa, un geniu si cand doarme... si atunci cand functioneaza la 60 la suta din capacitate!”, a scris Madalin Ionescu

