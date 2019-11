Madalin Voicu a fost revocat din functia de secretar de stat la Cultura UPDATE

Fostul deputat PSD Madalin Voicu, cercetat de DNA pentru spalare de bani si deturnare de fonduri europene, dar salvat de la arestarea preventiva prin vot in Parlament, a fost revocat joi din functia de secretar de stat in Ministerul Culturii, in care ramasese in ciuda valului de demiteri asumat zilale acestea de premierul Orban.