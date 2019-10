Madalina Mezei a lasat un pilot sa zboare, deși este cercetat de procurori pentru fals. Ce pedeapsa risca pilotul

Fosta directoare a Tarom, Mădălina Mezei (Căpitan, înainte de căsătorie) a lăsat un pilot să zboare deși acesta nu avea dreptul, fiind verificat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) și, mult mai important, de procurori, pentru fals. Într-un răspuns primit de Sursa Zilei de la autoritatea în domeniu, suspendarea licenței unui pilot este reglementată de The post Mădălina Mezei a lăsat un pilot să zboare, deși este cercetat de procurori pentru fals. Ce pedeapsă riscă pilotul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.