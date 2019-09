Madalina Pamfile este din nou insarcinata. Fosta iubita a lui Mazare a dezvaluit sexul bebelusului - FOTO

Madalina Pamfile 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madalina Pamfile este insarcinata pentru a doua oara. Vedeta a dat vestea pe retelele de socializare, acolo unde a dezvaluit si sexul bebelusului pe care il poarta in pantece.Madalina Pamfile va deveni din nou mama de fata. Dupa aproape un an de cand a nascut-o pe Sofia, vedeta este din nou insarcinata si da, va avea tot o fetita. "E o fetita. Anunt de sarcina. Mama. Sora. Sophia. Inca o fetita. Dragoste", a scris Madalina Pamfile. In doar cateva minute, bruneta a primit sute de comentarii cu diferite felicitari pentru faptul ca devine mama pentru a doua oara. Una dintre cele mai cunoscute asistente TV este insarcinata! „O sa am o fetita” Dat fiind faptul ca a af ...