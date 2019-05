Madgearistii combat, alaturi de partenerii straini, adictia de relele socialie

Sigla LTEVM CMYK google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi, in calitate de partener in cadrul parteneriatului strategic Erasmus+ KA229 „Adictia de tehnologie la adolescenti” finantat prin Programul Erasmus+, Actiunea Cheie 2, organizeaza in perioada 13 - 18 mai 2019 a doua intalnire transnationala pentru elevi cu tema „Adictia de retele sociale si comunicare in mediul virtual”. La aceasta intalnire vor participa 30 de elevi si 10 profesori din cele cinci scoli partenere: Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi – Nazilli, Turcia (coordonator), Instituto Enseñanza Secundaria La Rosaleda – Malaga, Spania, Istituto di Istruzione Secondaria „Daniele Cres ...