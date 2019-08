Madison Keys si-a planificat cum sa o elimine pe Simona Halep, de la Cincinnati: "Va fi un meci greu"

Simona Halep si Madison Keys google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep – Madison Keys este unul din meciurile din optimile de finala ale tureului de la Cincinatti. Americanca s-a impus in turul 2, cu 6-4, 6-1 in fata Dariei Kasatkina, din Rusia. Ocupanta locului 18 WTA are doar o victorie in compania Simonei, in sase meciuri disputate. Simona Halep a aflat ora meciului cu Madison Keys Ultima lor partida dintre Simona Halep si Madison Keys a avut loc pe in faza grupelor la Turneul Campioanelor de la Singapore, la editia din 2016, cand Halep a invins-o pe Keys cu 6-2, 6-4. Singura victorie a americancei dateaza din 2014, de la turneul de la Sydney. Atunci, Halep a pierdut in primul tur, cu 1-6, 4-6. Madison Keys este constienta de dificulta ...