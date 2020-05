Madonna a donat 1 milion de dolari pentru vaccin, dupa ce s-a vindecat de COVID-19

Madonna a mărturisit, miercuri, că a fost infectată cu SARS-CoV-2 la începutul lunii martie, la încheierea turneului său la Paris, de aceea i-au fost detectaţi anticorpi la testul pentru coronavirus, scrie Agerpres. Madonna a făcut aceste dezvăluiri într-o postare pe Instagram în care a anunțat și că a donat un milion de dolari unui fond […] The post Madonna a donat 1 milion de dolari pentru vaccin, după ce s-a vindecat de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.