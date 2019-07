Madonna a incheiat World Pride cu un mesaj despre controlul armelor de foc in America

Madonna a încheiat World Pride, duminică seară, la New York, cu un mesaj despre controlul armelor de foc în America, potrivit news.ro.

În faţa a peste 7.000 de oameni adunaţi pe River Island din Manhattan, cunoscută ca „Pride Island”, Madonna a susţinut un recital de patru piese şi a vorbit despre discriminare şi a mulţumit comunităţii LGBTQ pentru că a susţinut-o mereu.

Recitalul Madonnei a încheiat o săptămână de festivităţi, care a cuprins a 50-a aniversare a revoltelor de la Stonewall şi a mişcării de eliberare a homosexualilor.

„Cincizeci de ani, oameni buni. Cincizeci de ani de revoluţie, de libertate şi luptă. Cincizeci de ani de luptă cu discriminarea, ura şi ignoranţa. Cincizeci de ani de nesupunere în faţa fricii. Sunt atât de mândră şi onorată să împărtăşesc acest eveniment istoric cu voi”, a spus Madonna, citează Variety.

Citește și: Whitesnake, Ed Sheeran, Billy Corgan, Slayer, Bon Jovi şi The Cure se numără între trupele care vor concerta luna aceasta la Bucureşti

Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat creatoarea de modă Donatella Versace, preşedintele CNN, Jeff Zucker, actorii Billy Eichner şi Billy Porter.

„De când am venit la New York ca o necunoscută, am fost mereu primită cu braţele deschise de comunitatea queer. Mereu m-am simţit ca un outsider, dar voi m-aţi făcut să mă simt ca un insider, ca cineva”.

Însoţită de mai mulţi dansatori, care au fost îmbrăcaţi la fel ca ea, Madonna a cântat „Vogue”, „American Life” şi două piese noi, „God Control” şi „I Rise”, incluse pe cel mai recent album, „Madame X”.

Cea mai mare problemă a Americii, a spus artista, o reprezintă „siguranţa şi controlul armelor de foc care afectează, disproporţionat, comunităţile marginalizate”.

Pentru ultima piesă, au fost proiectate imagini de la manifestaţia March for Our Lives şi cuvântul „rezist”.