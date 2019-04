Madonna a lansat primul single de pe albumul 'Madame X'

Cântăreața americană Madonna a lansat piesa "Medellín", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relatează contactmusic.net, potrivit Mediafax.

"Medellín" este o piesă în limbile engleză și spaniolă, cântată împreună cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre cei doi a fost confirmată în luna februarie, când atât Madonna, cât și Maluma au postat imagini din studio pe rețeaua de socializare online Instagram.

"Medellín" o suprinde pe cântăreața în vârstă de 60 de ani gândindu-se la trecut și întrebându-se cum ar fi arătat viața sa dacă ar fi luat alte decizii. La începutul piesei, aceasta cântă: ''I took a pill and had dream / I went back to my 17 year / Allowed myself to be naïve / To be someone I've never been / I took a sip and had a dream / And I woke up in Medillín / The sun was caressing my skin / Another me could now begin.'' ("Am luat o pastilă și am visat/ Că m-am întors la vârsta de 17 ani/ Când îmi permiteam să fiu inocentă/ Să fiu cineva care nu mai fusesem/ Am băut și am avut un vis/ Și m-am trezit în Medellin/ Soarele îmi mângâia pielea/ Iar un alt "eu" o putea lua acum de la începtut").

Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei, "Madame X", va apărea pe piață pe 14 iunie. Acesta va fi primul album lansat de cântăreața americană după "Rebel Heart", apărut în 2015. "Madame X" conține 15 piese influențate de viața artistei în capitala Portugaliei, Lisabona, dar și de cultura și muzica latino-americană. Materialul a fost înregistrat timp de 18 luni în Portugalia, Londra, New York și Los Angeles.

Pe lângă Maluma - care apare pe două piese de pe album, "Medellin" și "Bitch I'm Loca" -, cântăreața americană a mai colaborat cu rapperii americani Quavo (din trupa Migos) și Swae Lee (din grupul Rae Sremmurd) și cu artista braziliană Anitta. Cântecele de pe "Madame X" vor fi interpretate în limbile engleză, spaniolă și portugheză.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.