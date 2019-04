Madonna a lansat videoclipul piesei „Medellín”. E suprarealist! - VIDEO

madonna maluma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madonna a lansat videoclipul piesei „Medellín”, primul single de pe cel de-al 14-lea album pe care il canta impreuna cu interpretul columbian Maluma. Videoclipul, care are ca referinte „Like a Prayer”, „Human Nature”, „Don’t Tell Me” si din faza „Blonde Ambition” a cantaretei - a fost vizionat deja de aproximativ 1,9 milioane de ori. Cantecul este inclus pe albumul „Madame X”, care va fi lansat pe 14 iunie. Urmatorul album al Madonnei va fi lansat in iunie „Madame X” este o colectie de 15 piese inspirate de sederea Madonnei in Lisabona. „Medellín” este primul dintre cele cinci cantece pr ...