Madonna, despre un articol din The New York Times: 'M-a facut sa ma simt violata'

Starul muzicii pop Madonna a declarat despre un articol apărut recent în The New York Times că a făcut-o să se simtă "violată" și a calificat cotidianul american drept "unul dintre fondatorii patriarhiei", potrivit tmz.com, scrie Mediafax.

The New York Times a publicat recent un articol-portret al artistei, cu titlul "Madonna la 60 de ani".

Cântăreața este, însă, de părere că autoarea articolului, Vanessa Grigoriadis, s-a concentrat prea mult asupra vârstei ei și crede că acest element nu ar fi contat dacă era bărbat.

"Jurnalista care a scris acest articol a petrecut zile, ore și luni cu mine și a fost invitată într-o lume în care nu au acces mulți oameni, dar a ales să se concentreze asupra unor chestiuni triviale și superficiale, precum etnia celor din anturaj și țesătura folosită la perdelele mele, și să comenteze continuu vârsta mea, lucru care nu ar fi fost menționat dacă aș fi fost bărbat!", a scris Madonna într-un mesaj publicat pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram.

"Îmi pare rău că am petrecut și cinci minute cu ea", a mai scris artista. "M-a făcut să mă simt violată. Și, da, am dreptul să folosesc această analogie, de vreme ce am fost violată la vârsta de 19 ani", a încheiat aceasta.

În articol, Madonna i-a declarat lui Grigoriadis că s-a simțit ca și cum ar fi fost "violată" atunci când albumul ei "Rebel Heart", programat pentru lansare în 2015, a apărut ilegal pe internet. Jurnalista a comentat în articol că "nu i s-a părut corect să îi explice (artistei, n.r.) că, în prezent, femeile încearcă să nu folosească metaforic acest cuvânt (violat, n.r.)".

Autoarea articolului a scris că, în anii 1980, Madonna s-a folosit de "puterea sa de fier pentru a crea un star pop feminin hipersexualizat, puternic", care a devenit un model al feminității dominant în SUA.

Însă, în prezent, Madonna este "o sexagenară care își pretinde locul printre artiști cu două generații mai tineri", a mai scris jurnalista.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei va fi lansat spre sfârșitul acestui an și va fi promovat printr-un turneu, primul, după trei ani de pauză.