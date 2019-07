Madonna, mesaj despre controlul armelor de foc in America

Madonna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madonna a incheiat World Pride, duminica seara, la New York, cu un mesaj despre controlul armelor de foc in America. In fata a peste 7.000 de oameni adunati pe River Island din Manhattan, cunoscuta ca „Pride Island”, Madonna a sustinut un recital de patru piese si a vorbit despre discriminare si a multumit comunitatii LGBTQ pentru ca a sustinut-o mereu. Rihanna reactioneaza la masacrul din Sudan. Mesajul solidar pentru evenimentele petrecute in statul african Recitalul Madonnei a incheiat o saptamana de festivitati, care a cuprins a 50-a aniversare a revoltelor de la Stonewall si a miscarii de eliberare a homosexualilor. „Cincizeci de ani, oameni buni. Cincizeci de ani de revolutie, de libe ...