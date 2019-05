Madonna vorbește despre presupusele acte de pedofilie ale lui Michael Jackson: 'Este nevinovat pana la proba contrarie'

Cântăreața americană Madonna susține că Michael Jackson este "nevinovat până la proba contrarie" de acuzațiile de abuz sexual lansate de documentarul "Leaving Neverland", relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Declarațiile au fost făcute de artistă într-un interviu acordat ediției britanice a revistei Vogue. "Nu am o mentalitate de persoană care linșeajă, așa că, în mintea mea, oamenii sunt nevinovați până la proba contrarie", spune artista. "Am avut parte de mii de acuzații care nu au fost adevărate. Când oamenii îmi spun lucruri de acest tip, atitudinea mea este Poți să o dovedești?", a continuat aceasta.

Când a fost întrebată care ar putea fi dovada vinovăției lui Jackson, ea a răspuns: "Nu știu, nu am văzut filmul. Bănuiesc că ar fi oamenii care povestesc evenimentele reale - dar, bineînțeles, oamenii mint uneori".

"Așa că tot timpul spun Care sunt intențiile? Ce își doresc oamenii din asta? Există persoane care cer bani, are loc vreo tentativă de șantaj? Aș lua toate aceste lucruri în calcul", a mai declarat Madonna, care spune va viziona documentarul.

Cântăreața americană a fost o prietenă a regretatului muzician. Cei doi artiști au apărut împreună la gala premiilor Oscar în 1991.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani.

În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Documentarul "Leaving Neverland" a avut premiera pe 25 ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, Statele Unite ale Americii, și a fost difuzat pe postul de televiziune american HBO în luna martie.