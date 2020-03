MADR a lansat o platforma online pentru ca producatorii de legume sa intre in legatura cu retailerii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pune la dispoziţia micilor producători, începând de luni, platforma online www.rndr.ro/legume – unde aceştia vor putea completa cantităţile de legume disponibile, în vederea facilitării unui dialog cu marile lanţuri de retail, a anunţat MADR. Măsura are scopul de a identifica cele mai bune modalităţi de preluare a mărfii direct de The post MADR a lansat o platformă online pentru ca producătorii de legume să intre în legătură cu retailerii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.