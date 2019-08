MAE a anuntat ca Romania urmeaza sa preia 10 migranti din Malta

Migranti din Malta 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Romania urmeaza sa preia zece migranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana. "Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul de solidaritate in astfel de situatii, fiind vorba de persoane vulnerabile, care necesita protectie, iar acest raspuns nu pune in niciun fel presiune pe sistemul romanesc de azil", arata MAE. "Autoritatile romane cunosc situatia din Marea Mediterana si Romania a participat activ la discutiile purtate in vederea identificarii unor solutii, atat pentru evitarea pierderii de vieti omenest ...