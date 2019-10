MAE a transmis catre AEP o lista suplimentara de 55 de sectii de votare in strainatate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca a trimis catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) o noua lista suplimentara de 55 de sectii de votare in strainatate, in contextul alegerilor prezidentiale. Ca urmare, numarul sectiilor propuse pentru a fi organizate in strainatate a ajuns, pana in prezent, la 832.