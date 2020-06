MAE: Ambasada Romaniei la Viena s-a autosesizat in cazul romanilor de la o ferma agricola din Austria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, in urma aparitiei in mass-media a unor informatii cu privire la situatia unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea la o ferma agricola din landul Austriei Inferioare si care semnalau conditii dificile de munca si nerespectarea de catre angajator a clauzelor contractuale, ca Ambasada Romaniei la Viena s-a autosesizat si a intreprins demersuri, in regim de urgenta, atat pe langa autoritatile locale, cat si pe langa sindicatele specifice, ...