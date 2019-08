MAE/Atentionare de calatorie: SUA - uraganul "Dorian"

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Statele Unite ale Americii că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, în intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate în Oceanul Atlantic din apropierea SUA şi statele federale americane Florida, Georgia, Alabama, South Carolina, West Virginia există o prognoză de condiţii meteorologice severe, din cauza deplasării uraganului "Dorian", format în Oceanul Atlantic. Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, există premise de creştere a intensităţii uraganului până la gradul 4 în momentul atingerii teritoriului american. Este posibil ca unele elemente de infrastructură (aeroporturi, poduri, viaducte, carosabil rutier etc.) din zonele indicate să fie închise circulaţiei călătorilor/transportului de mărfuri etc. Pe cale de consecinţă, cetăţenii români care au planificată călătoria spre sau dinspre zonele sus-menţionate sunt sfătuiţi să contacteze companiile aeriene pentru verificarea statusului zborului programat. Informaţii actualizate cu privire la traiectoria furtunii tropicale/uraganului pot fi accesate pe site-ul Centrului National de Uragane www.nhc.noaa.gov. Cetăţenii români aflaţi în zonele ce urmează a fi afectate de aceste condiţii meteorologice adverse sunt rugaţi să urmărească anunţurile făcute de autorităţile americane şi să urmeze recomandările şi instrucţiunile acestora, subliniază sursa citată. Cetăţenii români care întâmpină situaţii de urgenţă legate de fenomenele meteorologice actuale se pot adresa Consulatului General al Romaniei la Miami la numerele de telefon: +13057638714 şi +13057638874, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al oficiului consular al României din Miami, SUA: +12025158953. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, www.miamidade.gov/oem şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS îţi poate salva viaţa!". AGERPRES/(AS-editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)