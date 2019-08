MAE atentioneaza toti romanii care vor sa calatoreasca in Spania: incendii de vegetatie care se intind catre zonele locuite

Incendii Malaga Spania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca in Comunitatea Autonoma Andaluzia, provincia Malaga, pe fondul temperaturilor ridicate, in perioada 17 - 20 august au fost inregistrate mai multe incendii de vegetatie, care se intind catre zonele locuite. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053, +34954624070, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center in regim de permanenta. Imagini emotio ...