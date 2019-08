MAE avertizeaza: Incendii de vegetatie si temperaturi ridicate in Grecia

Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Grecia sambata, 24 august, ca in mai multe regiuni exista un risc ridicat de incendii de vegetatie, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarilor de vant. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 24 august 2019, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarilor de vant, pentru urmatoarele zone: Attica, Viotia, Insula Evia, Korinthia, Argolida, Lakonia, Ilia, Ahaia, Evros, Insula Samothraki, Insula Lesvos, I ...