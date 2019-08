MAE avertizeaza romanii care vor sa calatoreasca in Grecia

MAE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia sunt informati ca riscul incendiilor de vegetatie in aceasta tara se mentine si pentru 29 august, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarilor de vant. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe autoritatile elene informeaza ca riscul ridicat de incendii (grad 4 din 5) se mentine in Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia si Insula Evia. Alerta alimentara in Spania! Sute de victime infectate cu o bacterie periculoasa. S-au inregistrat decese Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena (+302106728879) si cel al oficiului consular la Salonic (+302310340088), apelurile f ...