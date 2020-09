MAE: Bogdan Aurescu a participat la a patra editie a Black Sea and Balkans Security Forum

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, sâmbătă, la sesiunea de închidere a lucrărilor celei de-a patra ediţii a Black Sea and Balkans Security Forum, în intervenţia sa el analizând conceptul de rezilienţă, a cărui importanţă a crescut semnificativ şi în alte domenii, precum sănătatea publică, în contextul provocat de pandemia de COVID-19. Potrivit unui comunicat MAE, Aurescu a subliniat interdependenţele dintre conceptul de rezilienţă şi aspecte precum ameninţările hibride şi comunicarea strategică şi combaterea dezinformării. În prezentarea sa, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat importanţa aplicării acestui concept şi pentru regiunile din vecinătatea Uniunii Europene şi a NATO, ca răspuns la tendinţele geopolitice actuale. Ministrul Afacerilor Externe a reliefat principalele consecinţe ale actualei crize pentru regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest, evoluţii care constituie o preocupare constantă şi care se suprapun peste situaţia complexă de securitate din cele două regiuni. O evoluţie îngrijorătoare aparte este resimţită în mediul informaţional, devenit din ce în ce mai vulnerabil la pericolele "infodemiilor", respectiv operaţiuni de dezinformare, care pot alimenta atitudini extremiste în regiune şi pot pune în pericol consolidarea democraţiilor şi continuarea parcursului european şi euro-atlantic, tocmai într-un context în care acesta oferă singura soluţie reală. Şeful diplomaţiei române a făcut, totodată, o trecere în revistă a eforturilor pe care Uniunea Europeană, Alianţa Nord-Atlantică, respectiv România ca stat membru a acestor organizaţii sau la nivel naţional, le-au depus în acest context complex, inclusiv pentru sprijinirea ţărilor din vecinătate. Acestea s-au desfăşurat atât la nivel politic, de exemplu prin deschiderea negocierilor pentru aderarea la UE a Republicii Macedonia de Nord şi a Albaniei, cât şi prin acordarea de ajutoare imediate pentru depăşirea crizei sanitare statelor din Balcanii de Vest şi partenerilor estici ai UE. Ministrul Afacerilor Externe a adresat mulţumiri organizatorilor şi a invitat la o multiplicare a evenimentelor de acest tip, subliniind că activitatea societăţii civile şi a comunităţii de experţi reprezintă un real sprijin pentru activitatea MAE şi pentru procesul de durată prin care diplomaţia română identifică cele mai importante lecţii învăţate din actuala criză şi se adaptează la noile evoluţii globale, transatlantice, europene şi regionale. Black Sea and Balkans Security Forum, organizat de New Strategy Center, s-a desfăşurat între 4 şi 5 septembrie, la Bucureşti. Ediţia din acest an a fost organizată în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, cu sprijinul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi al Ministerului Apărării Naţionale. AGERPRES/(AS - editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.mae.ro