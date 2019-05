MAE: Cele 441 secții de votare organizate in afara Romaniei funcționeaza normal

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că în prezent toate cele 441 secții de votare organizate în afara României sunt operaționale și funcționează normal. În afara unor incidente tehnice izolate, care au fost rezolvate rapid, la primele ore ale dimineții, toate activitățile din secțiile de votare din diaspora se desfășoară în parametri normali. Potrivit MAE, prezența The post MAE: Cele 441 secții de votare organizate în afara României funcționează normal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.