MAE: Circa 230 de cetateni romani si 53 de autovehicule au fost transferati pe 14 si 15 august de pe insula Samothraki

Ministerul Afacerilor Externe anunta ca aproximativ 230 cetateni romani si 53 de autovehicule au fost transferati in cursul zilelor de 14 si 15 august de pe insula Samothraki in portul Alexandroupoli si precizeaza ca numarul cetatenilor romani afectati este dificil de estimat, avand in vedere ciclicitatea sejururilor turistice.