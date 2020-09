MAE, despre ancheta autoritatilor din Germania privind lucratori din Estul Europei angajati in abatoare: Nu sunt muncitori romani implicati

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca nu sunt implicati muncitori romani, nici in calitate de victime, nici in calitate de suspecti, in ancheta demarata de autoritatile germane in mai multe landuri din Germania la abatoare unde politistii au facut raiduri, sub suspiciunea unei contrabande cu lucratori ilegali adusi din Estul Europei.