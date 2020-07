MAE, despre romanii care fac teste COVID-19 in Bulgaria: Sunt sub incidenta legislatiei bulgare in contextul pandemiei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca cetatenii romani care aleg sa efectueze testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria in vederea folosirii acestora pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidenta prevederilor legislatiei bulgare in contextul pandemiei.