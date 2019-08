MAE: Doua curse din insula Samothrakis - intr-una s-au regasit 25 de autoturisme inmatriculate in Romania

Navele de transport pasageri si autovehicule din insula Samothrakis au efectuat doua curse, una pentru autovehicule in care s-au regasit doar 25 de autoturisme inmatriculate in Romania si una de pasageri in care nu s-au regasit si turisti straini, conform datelor comunicate de consulul roman pana la acest moment, a informat MAE miercuri seara.