MAE, dupa ce doi tineri romani nu s-au putut casatori la Consulatul din Dubai, desi primisera acceptul: Regreta situația și face verificari

Doi tineri români s-au programat online să se căsătorească la Consulatul din Dubai și au primit acceptul, dar au ajuns în ziua nunții și ceremonia nu a putut fi oficiată, funcționarul consular spunând că actele trebuiau depuse personal, la sediu. MAE transmite că regretă situația și face verificări, anunță MEDIAFAX.

MAE a dispus verificarea de urgență a comportamentului funcționarului consular în cazul celor doi tineri care au depus online dosarul pentru a se căsători la Consulatul din Dubai, au primit acceptul tot online, însă nu s-a putut oficia ceremonia, funcționarul consular afirmând că actele trebuiau depuse la sediul misiunii diplomatice.

MAE verifică modul în care a fost gestionat dialogul cu cetățenii români care s-au prezentat la Consulat și transmite că regretă pe deplin situația creată și consecințele neplăcute pentru persoanele implicate.

În acest caz, MAE a declanșat o analiză internă care vizează identificarea măsurilor necesare, inclusiv a celor care vor presupune eventuale modificări legislative, pentru implementarea unor proceduri de debirocratizare a serviciilor consulare.

Astfel, transmite MAE, este în curs un demers amplu de evaluare pentru identificarea serviciilor consulare care ar putea fi efectuate exclusiv online, fără prezentarea solicitantului la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu luarea în considerare inclusiv a modificărilor legislative necesare în acest scop.

„Totodată, conducerea MAE a dispus reanalizarea și modificarea textelor generate automat de platforma www.e-consulat.ro pentru evitarea mesajelor neclare care pot induce solicitantul în eroare. Cu privire la situația specifică semnalată, MAE precizează că, în data de 3 noiembrie a.c., persoanele în cauză au formulat o cerere online pentru o programare în vederea depunerii documentelor necesare încheierii unei căsătorii. Conform normelor de aplicare a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de oficierea căsătoriei, dosarul complet trebuie depus personal la sediul misiunii diplomatice, se semnează declarațiile în fața consulului și se efectuează programarea pentru oficierea căsătoriei, care poate avea loc, conform legii, numai după 10 zile de la data depunerii documentelor”, arată MAE într-un comunicat de presă.

De asemenea, MAE precizează că, potrivit art. 42 alin.(1) lit. c din normele de aplicare a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru oficierea căsătoriei este necesară prezentarea unui certificat medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului. Acest certificat medical este valabil 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători. Certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României trebuie să conțină toate rubricile și să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz.

„Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor români, în sensul evitării unor costuri suplimentare legate de traducerea actelor, certificatele medicale supralegalizate de către autoritățile emirateze competente pot fi prezentate Consulatului General al României la Dubai în limba engleză. MAE subliniază că aceste informații se regăsesc pe platforma www.econsulat.ro, meniul Acte de stare civilă, sub-meniul Înregistrarea (oficierea) căsătoriei la misiunea diplomatică/oficiul consular, iar toate informațiile necesare prestării acestui serviciu consular sunt publicate și pe site-ul Consulatului General al României la Dubai: http://dubai.mae.ro/node/855. MAE folosește această ocazie pentru a asigura cetățenii români din străinătate că întreprinde eforturi constante pentru oferirea unor servicii consulare de calitate, inclusiv prin adaptarea sistemelor informatice la nevoile actuale ale comunităților românești din străinătate și prin îmbunătățirea modului de interacțiune cu solicitanții de servicii consulare”, se mai arată în comunicatul MAE.

Raluca Mureșan, vlogger de turism, a încercat să se căsătorească la consulatul României din Emiratele Arabe Unite, însă i s-a spus că programarea pe care o făcuse online nu era valabilă, deși primise acceptul tot online, iar actele lor nu au fost înregistrate.

„Mi-ați urat așa de frumos, mi-ați scris cuvinte din suflet și v-ați bucurat de bucuria noastră. Doar că... a noastră cununie civilă nu s-a mai întâmplat, din păcate, din motive ce nu au ținut de noi. (...) Ne-a comunicat el (funcționarul de la Consulat - n.r.) a fost că: mailul de confirmare a datei de oficializare a căsătoriei se trimite automat, nu trebuie luat în seamă, e greșeală de sistem; actele se depun la ghișeu, nu online, deși online scrie că se depun online; am zis ca am încercat să sunăm să ni se confirme telefonic, dar nu merg numerele de pe site, la care ni s-a răspuns ; când am întrebat de ce nu ni s-a comunicat nimic în cele 19 zile de când am făcut programarea (greșită din punctul lui de vedere), ni s-a spus că actele care se încarcă online nu se verifică niciodată de cei din consulat. Pai și atunci ce rost mai are să depui actele online?!. Certificatul medical nu mai e valabil, acesta e valabil doar 14 zile de la emitere (deși pe el scrie citeț că e valabil 3 luni!!!!), de unde absurdul situației ajunge la cote maxime: pentru a face programare la consulat, trebuie să ai certificatul medical care e valabil 14 zile, însă termenul pe care noi l-am primit a fost de 19 zile. Așadar, noua ne-a expirat certificatul înainte sa poată fi folosit", povesteşte tânăra, pe pagina sa de Facebook, despre căsătoria sa civilă, care nu a mai avut loc.

- iar Cireașa de pe tort: certificatul nu e in engleză, asta ni s-a zis, deși certificatul este bilingv arabă engleză.