MAE: Libertatea presei - garantia oricarei democratii functionale

Libertatea presei reprezintă garanţia oricărei democraţii funcţionale în care cetăţenii trebuie să fie informaţi corect şi la timp, se arată într-un mesaj transmis de Ministerul Afacerilor Externe, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei.

"Cu această ocazia, Ministerul Afacerilor Externe reiterează importanţa pe care o au drepturile omului şi libertăţile fundamentale, subliniind că libertatea presei este garanţia oricărei democraţii funcţionale, în care cetăţenii trebuie să fie informaţi corect şi la timp. Marcarea acestei zile este cu atât mai importantă cu cât comunitatea democratică este pusă la încercare la nivel global prin măsurile excepţionale luate ca urmare a necesităţii de a lupta în mod eficient împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. Prin tema din acest an aleasă la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite/UNESCO, Journalism Without Fear or Favours, comunitatea internaţională subliniază rolul esenţial pe care instituţiile media îl au în dezvoltarea societăţilor democratice. În perioada actuală, marcată de pandemia de COVID-19, accesul la informaţii corecte şi absenţa oricăror încercări de influenţare sau presiune asupra actului jurnalistic sunt elemente cruciale în creşterea rezilienţei societale", precizează un comunicat de presă al MAE transmis duminică AGERPRES.

Ministerul Afacerilor Externe reafirmă, şi cu acest prilej, susţinerea pentru libertatea presei, libertatea de exprimare, pluralismul mediatic, protecţia jurnaliştilor şi a lucrătorilor media.

Statul şi, deopotrivă, mass-media, societatea civilă şi mediul academic sunt de aceeaşi parte a baricadei în lupta împotriva dezinformării, mai ales în perioade dificile, cum este cea prezentă, când însăşi viaţa, sănătatea cetăţenilor stau sub semnul unei informări corecte şi transparente.

***

Ziua de 3 mai a fost declarată Ziua Mondială a Libertăţii Presei la 23 decembrie 1993 de către Adunarea Generală a ONU, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO în 1991. ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce în atenţia publică importanţa şi necesitatea respectării libertăţii de exprimare, ca o componentă fundamentală a drepturilor omului.