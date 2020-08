MAE: Noua romani care lucreaza la o ferma din Spania, infectati cu COVID-19

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca noua romani care lucreaza la o ferma agricola din localitatea Chane, provincia Segovia, Spania, au fost depistati cu coronavirus. Acestia se afla in prezent in izolare, in locuinte puse la dispozitie de catre angajator. MAE mai transmite ca alti opt romani, contacti directi ai persoanelor infectate au fost plasati in autoizolare pentru o perioada de 10 zile.