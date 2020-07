MAE: Opt romani care lucreaza la o ferma din Franta, testati pozitiv cu COVID-19

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, joi, ca ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a opt cetateni romani, lucratori la o ferma agricola din departamentul Landes al regiunii Aquitania din Franta, potrivit unui comunicat de presa. Romanii se afla in Franta de la inceputul lunii iunie, iar testarea lor pentru coronavirus a fost facuta pe 2 iulie. Ei sunt, in prezent, in carantina.