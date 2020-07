MAE: Persoanele care se deplaseaza din Romania in Norvegia vor fi plasate 10 zile in autoizolare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate de catre autoritatile norvegiene Ambasadei Romaniei la Oslo, persoanele care se deplaseaza din Romania in Regatul Norvegiei vor continua, si dupa data de 15 iulie, sa fie supuse regimului aplicabil in prezent, adica vor fi plasate in autoizolare pentru o perioada de 10 zile de la momentul intrarii pe teritoriul norvegian.