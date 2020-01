MAE: Romania ''monitorizeaza indeaproape'' situatia, dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat avionul ucrainean

România ''monitorizează îndeaproape'' situaţia, după ce Iranul a recunoscut că a doborât avionul ucrainean, se precizează într-un mesaj pe contul oficial de Twitter al Ministerului Afacerilor Externe. "România monitorizează îndeaproape situaţia, după ce Iranul a recunoscut că a doborât avionul ucrainean, iar acest lucru include şi urmărirea respectării Convenţiei de la Viena, ce reglementează relaţiile diplomatice şi libertatea de adunare în spaţiul public" - este mesajul MAE pe platforma de socializare. RO monitors closely the developments after the recognition by #Iran of the downing of the Ukrainian flight #PS752, including the observance of the #ViennaConvention on Diplomatic Relations and of the freedom of assembly.— MFA Romania (@MAERomania) January 12, 2020 Mai multe sute de studenţi s-au adunat sâmbătă seară la Teheran, ca răspuns la invitaţia de a aduce un omagiu celor 176 de victime ale Boeingului ucrainean, în majoritate iranieni şi canadieni, doborât "din greşeală" miercuri de o rachetă iraniană. Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran şi-a asumat sâmbătă "responsabilitatea totală" pentru doborârea avionului ucrainean de pasageri, a declarat Amirali Hajizadeh, şeful Forţei aerospaţiale a acestei armate ideologice, potrivit AFP şi Reuters. Avionul Boeing 737, care efectua zborul PS752 al companiei Ukraine Airlines International, s-a prăbuşit miercuri dimineaţa la câteva minute după ce a decolat din Teheran. Cele 176 de persoane aflate la bord, majoritatea dintre ele iranieni şi canadieni, şi-au pierdut viaţa. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)