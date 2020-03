MAE: Sapte romani, ucisi de coronavirus

Sapte cetateni romani au decedat in strainatate ca urmare a infectiei cu COVID-19, anunta Ministerul Afacerilor Externe.

Sapte cetateni romani au decedat in strainatate ca urmare a infectiei cu COVID-19 - sase in Italia si 1 in Franta - anunta sambata MAE, care precizeaza ca 30 de cetateni romani aflati in afara tarii au fost infectati cu COVID - 19.

In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 - 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda, 1 in Tunisia si 1 Franta.

De asemenea, MAE precizeaza ca, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 7 cetateni romani au decedat ca urmare a infectiei cu COVID-19: 6 in Italia si 1 in Franta, scrie news.ro.

Pana vineri, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate si externate (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi).

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 31 de noi cazuri de imbolnavire.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 17 ani si 89 de ani.

La ATI, in acest moment, sunt internati 11 pacienti, din care doi in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacientilor este buna, stationara.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 4.044 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 45.432 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.284 de teste, din care 40 in unitati medicale private. Dintre acestea, 7.976 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19.

