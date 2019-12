Mafia padurilor din Romania, pe agenda Partidului Democrat European: coordonatorul Tineretului PRO Romania, intalnire la nivel inalt

În perioada 20-21 Decembrie 2019, coordonatorul organizaţiei de tineret PRO România, Miroslav Stanici, însoţit de Lucian Prună, coordonatorul organizaţiei de tineret PRO România Bucureşti, au participat la Şcoala de iarnă a Young Democrats of Europe a Partidului Democrat European. Subiectul dezbaterii din acest an a fost “dinamica climatica” La eveniment au fost invitaţi Yann Wehrling ,ambasador al Franţei pentru probleme de mediu, Jonathan Barnes doctor la London School of Economic şi membru al departamentului pentru geografie şi mediu de la aceeaşi universitate. Prezentările au făcut referire la subiecte precum încălzirea globală, creşterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă şi tăierea de fonduri forestiere.La toate aceste tipuri de probleme tinerii democraţi au propus soluţii precum o redefinire conceptuală a întregii economii, mai concentrată pe soluţii de tip ecologist, acţiuni de lobby la nivel guvernamental şi bineînţeles proiecte de tip educaţional axate pe indivizi. Reprezentaţii PRO România au atras atenţia şi asupra unei probleme locale care contribuie masiv la schimbările climatice şi anume la despaduririle din Romania.

„În ceea ce ne priveşte, am discutat despre schimbările climatice axându-ne pe o problema a noastră, a românilor şi anume la tăierea ilegală a pădurilor. Există o mafie a tăietorilor de lemne în România care a “bărbierit” crunt în ultimii ani aproape toţi munţii. Apar drame individuale, drame colective, ne temem că acest lucru a devenit o chestiune de siguranţă națională, ba chiar internaţională după cum am văzut în această şcoală de iarnă. Din punctul nostru de vedere există o singură soluţie şi în speţă ca puterea politică reprezentată astăzi de PNL să îşi asume răspunderea guvernamentală şi pe un proiect de lege care să interzică timp de zece ani orice tăiere de copaci în România”. A declarat Miroslav Stanici, coordonatorul organizaţiei de tineret PRO România.