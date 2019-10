Mafia Siciliana il protejeaza pe ultrasul lui Napoli care a omorat un fan al lui Inter Milano

Un ultras al echipei SSC Napoli, Fabio Manduca, a fost arestat vineri, fiind pus sub acuzare dupa uciderea unui suporter lui Inter Milano in decembrie anul trecut. In varsta de 39 de ani, barbatul a intrat cu masina intr-un fan al lui Inter, la conflictul dintre cele doua grupuri de suporteri, ce a avut loc la finalul lui 2018