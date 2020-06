Magazinele vor ramane inchise, luni si marti, in centrele comerciale incorecte (RORETAIL)

Membrii RORETAIL nu îşi vor redeschide, la începutul săptămânii viitoare, magazinele în centrele comerciale care au continuat să solicite plata chiriei pentru ultimele luni, în condiţiile în care, prin acte normative, activitatea retailerilor a fost oprită, informează Organizaţia Patronală a Retailerilor din România. În data de luni şi marţi, respectiv 15 şi 16 iunie, magazinele vor rămâne închise în centrele comerciale care au solicitat plata chiriilor pentru ultimele luni. De miercuri 17 iunie, magazinele vor fi redeschise, însă afişând public protestul comercianţilor, iar personalul va purta banderolă şi însemne specifice. Protestul RORETAIL este declarat pe o perioadă nedeterminată, până la soluţionare. "Organizaţia Patronală a Retailerilor din România - RORETAIL anunţă că membrii săi nu îşi vor relua activitatea în centrele comerciale incorecte. Membrii RORETAIL nu îşi vor redeschide, la începutul săptămânii viitoare, magazinele în acele centre comerciale care au continuat să solicite plata chiriei pentru ultimele luni, în condiţiile în care, prin acte normative, activitatea retailerilor a fost oprită. Autorităţile au luat decizia de a opri activitatea de comercializare cu amănuntul a bunurilor şi serviciilor nealimentare în centrele comerciale, dar nu au intervenit şi cu clarificări privind derularea în această perioadă a relaţiilor dintre comercianţi şi proprietarii de centre comerciale. În aceste condiţii, deşi au existat exemple de comportament corect de afaceri din partea deţinătorilor de centre comerciale, mulţi alţii au adoptat o atitudine incorectă şi imorală, solicitând în continuare plata chiriei şi demarând procedurile de executare silită a chiriaşilor", se precizează într-un comunicat al RORETAIL remis vineri AGERPRES. Potrivit secretarului general al organizaţiei, Cosmin Savu Cristescu, membrii RORETAIL solicită chirie zero pentru perioada în care nu au fost lăsaţi să utilizeze aceste spaţii şi adaptarea contractelor la trafic şi vânzări, după deschiderea magazinelor. "Nu doar toţi proprietarii de mall-uri, dar şi autorităţile române trebuie să înţeleagă responsabilitatea ce le revine în a nu împinge în colaps industria de retail non-alimentar. Cerem corectitudine şi solidaritate. Cerem normalitate: zero chirie pentru perioada în care nu am fost lăsaţi să utilizăm aceste spaţii. Ne gândim la angajaţii noştri cărora vrem să le păstrăm parcursul profesional. Ne gândim la clienţii noştri care îşi doresc produsele noastre şi merită diversitate de oferte. Ne gândim la antreprenorii români - furnizori, producători, comercianţi - care merită o cotă de piaţă în propria ţară", a declarat Cosmin Savu Cristescu. Organizaţia Patronală a Retailerilor din România este o asociaţie înfiinţată în anul 2014, care grupează peste 800 de magazine din România (branduri naţionale şi internaţionale) şi însumează peste 10.000 de angajaţi. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)