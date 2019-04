Magia Zilei. Bani si sanatate pentru nativii din zodia Balanta

mihai voropchievici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ceea ce priveste banii, nativii din zodia balanta se descurca mai greu. Acestia nu stiu sa faca bani, decat cu rare exceptii. In schimb, are parte de oameni care ii vor sprijini proiectele sau care vor avea incredere in munca lui. Banii vor veni cu sprijin dinafara. Nu are o sanatate de fier, dar are o rezistenta la boala mai mare decat crede. Este predispus la ingrasare, deoarece nu-i place exercitiul fizic. Organele sensibile sunt ochii si rinichii. Zonele anatomice mai delicate sunt partile superioare ale picioarelor si partea inferioara a spatelui. Magia Zilei. Mihai Voropchievici, despre compatibilitatea intre doua persoane Joburile nativilor din zodia Balanta. Poate fi un bun purta ...