Magia Zilei. Bani si sanatate pentru nativii din zodia Fecioara

Nativul Fecioara stie sa faca bani numai din munca proprie. Din activitati monotone, fara implicarea creativitatii si muncind din greu. Jocurile de noroc, de orice fel ii aduc pierderi. Nu-l deranjeaza locul doi. Este tipic angajatului care lucreaza la stat, care nu are curajul sa se lanseze in afaceri. In ceea ce priveste sanatatea, fecioara are o rezistenta medie la boli si la factori de stres. O conduce ipohondria care poate constitui o problema mai mare decat boala in sine. Atunci cand este bolnava, fecioarei ii place sa fie compatimita si face din suferinta fizica un trofeu. Poate suferi de nevroze, insomnii, astenie, ticuri. Cele mai sensibile organe sunt pancreasul, ficatul, splina ...