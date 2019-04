Magia Zilei. Bani si sanatate pentru nativii din zodia Sagetator

Mihai Voropchievici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nativul din zodia Sagetator poate face bani cu usurinta, dar mai ales cu iscusinta. Are un entuziasm molipsitor cand vine vorba de bani si afaceri. Are mare incredere in fortele sale si asta ii da un ascendent asupra partenerilor si clientilor sai. Poate face bani din domenii precum justitie sau armata. In ce orice domeniu intra va avea idei cum sa scoata bani. In ceea ce priveste sanatata sagetatorului, punctele sale sensibile sunt: bazinul, picioarele, ficatul si gatul. Ar fi bine sa isi supravegheze indeaproape diata. Ceea ce bea si mananca pentru a nu isi suprasolicita ficatul Este predispus la rani usoare ale pielii si ale ochilor. Este totusi rezistent la boala, datorita sistemului sau imunit ...