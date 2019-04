Magia Zilei. Cariera adecvata nativilor din zodia Sagetator

magia zilei cu mihai voropchievici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Voropchievici a adus in vedere la Magia Zilei despre cariera potrivita nativilor din zodia Sagetator. Astfel, sagetatorul poate fi un bun organizator, coordonator si indrumator. Are calitati incontestabile pentru meseria de profesor, educator, filozof sau preot. Insa, inclinatia catre limbile straine ii deschide drum in meseriile legate de tot ce inseamna translator. Poate fi si sofer, ghid, agent de turism sau explorator. Ca medic il pasioneaza studiul sangelui si al circulatiei sanguine. Pasiunea pentru justitie se materializeaza cel mai frecvent in meseria de avocat si colateral jurist, judecator sau procuror. Poate fi bun si in domenii artistice precum literatura. Mihai V ...